Tour de Suisse: Gedenkstätte für Mäder am Albulapass

Am Donnerstag kommender Woche wird am Albulapass im Schweizer Kanton Graubünden eine Gedenkstätte zu Ehren des vor zwei Jahren tödlich verunglückten Radprofis Gino Mäder eingeweiht. Die Zeremonie findet am Morgen vor dem Start der fünften Etappe der Tour de Suisse in La Punt statt. Bei der Einweihung werden die Fahrer der diesjährigen Tour Mäder ehren.