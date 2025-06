Tour de Suisse: Rutsch mutig - Albanese siegreich

Unmittelbar nach dem scharfen Start der 177 km langen Etappe in Aarau setzte sich Rutsch in einer dreiköpfigen Ausreißergruppe zeitweise mehr als zwei Minuten ab. 17 km vor dem Ziel wurde Rutsch eingefangen und fiel ans Ende des Hauptfelds zurück. Vorne setzte sich Albanese im Zielsprint gegen Fabio Christen (Schweiz/Q36.5) und Lewis Askey (Großbritannien/Groupama-FDJ) durch. „Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Ich danke meinem Team für die gute Vorarbeit, vor allem im Finale“, sagte der 28-Jährige: „Die letzten 300 Meter bis zur Linie waren dann nur noch Vollgas.“

In der Gesamtwertung behält Auftaktsieger Romain Grégoire (Groupama-FDJ) die Nase vorn, der frühere Tour-de-France-Etappensieger Lennard Kämna vom Team Lidl-Trek ist mit 1:18 Minuten Rückstand Siebter. Der 28-Jährige belegte am Montag den 41. Platz, Felix Engelhardt (Jayco AlUla) übernahm das Bergtrikot.

Am Dienstag startet das Peloton erneut aus Aarau. Die 196,6 km lange Etappe endet in Heiden. Insgesamt umfasst die 88. Auflage der Tour de Suisse acht Etappen, die traditionsreiche Rundfahrt endet am Sonntag mit einem Bergzeitfahren in Stockhütte.