Tour de Suisse: Simmons gewinnt die dritte Etappe

Der deutsche Radprofi Lennard Kämna hält in der Favoritengruppe mit, der US-Amerikaner Quinn Simmons holt den Tagessieg: Das Team Lidl-Trek hat sich auf der dritten Etappe der Tour de Suisse in guter Form präsentiert. Kämna kam auf der 195,6 km langen Etappe von Aarau nach Heiden zeitgleich mit den anderen Klassementfahrern ins Ziel. Der 28-Jährige belegte mit 18 Sekunden Rückstand Platz 22. Teamkollege Simmons belohnte sich als Ausreißer für seinen Mut.

Die Gesamtwertung führt weiterhin Romain Grégoire (Groupama-FDJ) an, der Vierter wurde. Kämna liegt mit 1:18 Minuten Rückstand auf den Franzosen auf Platz sieben. Felix Engelhardt (Jayco AlUla) wurde vor dem finalen Abstieg abgehängt und kam auf Platz 85. Er behält aber das Bergtrikot.

Simmons war lange Teil einer Ausreißergruppe, fuhr die letzten 20 Kilometer am 80. Geburtstag von Radsport-Legende Eddy Merckx im Alleingang ins Ziel. Platz zwei belegte der Portugiese João Almeida (UAE Emirates-XRG), das Podium komplettierte Oscar Onley (Großbritannien/Team Picnic PostNL).

Am Mittwoch wartet auf das Peloton eine 193,2 km lange Etappe von Heiden nach Piuro (Valchiavenna). Insgesamt umfasst die 88. Auflage der Tour de Suisse acht Etappen, die traditionsreiche Rundfahrt endet am Sonntag mit einem Bergzeitfahren in Stockhütte.