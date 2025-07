Erster Start nach der Tour: Lipowitz fährt in Bruckmühl

Der 24-Jährige gönnt sich nach den intensiven Tagen in Frankreich nur eine kurze Pause. Beim Rennen in Bayern sind die Augen auf ihn gerichtet.

Fünf Tage nach seiner Ankunft in Paris geht Florian Lipowitz bei der Salus Radsportnacht im bayerischen Bruckmühl an den Start. Der Dritte der Tour de France ist beim Profirennen über 72 km der größte Name im Feld. Ebenfalls dabei ist der deutsche Straßenmeister Georg Zimmermann. Der Startschuss erfolgt um 20.15 Uhr.