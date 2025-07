Radsport: Debütant Espargaró mit viel Rückstand - Kämna stark

Motorrad-Ass Aleix Espagaró hat sich bei seinem Debüt im Prof-Radsport wacker geschlagen, lag aber wie erwartet weit hinter den besten Fahrern zurück. Der 35 Jahre alte Spanier kam auf der ersten Etappe der Österreich-Rundfahrt an der Spitze des „Gruppetto“ an Position 85 mit 13:23 Minuten Rückstand auf Sieger Felix Großschartner (Österreich) ins Ziel.

Espargaró, dreimaliger Rennsieger in der Königsklasse des Motorradsports und zuletzt noch beim Grand Prix in Assen am Start, darf sich als Quereinsteiger im WorldTour-Team Lidl-Trek versuchen. Dessen Kapitän Lennard Kämna (Wedel) landete am Mittwoch auf einem starken sechsten Platz mit 16 Sekunden Rückstand.