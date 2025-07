Tragödie in Italien! Rad-Talent stirbt nach Sturz

Tragödie im Radsport : Der italienische Nachwuchsfahrer Samuele Privitera ist bei einem Rennen in Norditalien tödlich verunglückt.

Der 19-Jährige kam am Mittwoch während der ersten Etappe des Nachwuchsrennens „Giro della Valle d’Aosta Mont Blanc“ schwer zu Fall und verstarb später im Krankenhaus.

Privitera stürzte laut Medienberichten rund 35 Kilometer vor dem Ziel in Aosta während einer Abfahrt. Offenbar verlor er bei einer Geschwindigkeit von fast 70 km/h nach dem Überfahren einer Bodenschwelle die Kontrolle über sein Rad und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Absperrung. Bei dem Unfall soll er seinen Helm verloren haben. Die genaue Ursache des Unfalls wird derzeit von den Behörden untersucht.

Jede Hilfe kam zu spät

Obwohl er noch an der Strecke reanimiert und in das Parini-Krankenhaus in Aosta gebracht wurde, kam jede Hilfe zu spät.