Benelux-Tour: De Lie holt den Gesamtsieg

SID 24.08.2025 • 16:22 Uhr Der belgische Radprofi Arnaud De Lie gewinnt die fünfte und letzte Etappe vor Mathieu van der Poel und hält den Niederländer in der Gesamtwertung auf die Distanz.

Der belgische Radprofi Arnaud De Lie hat die fünfte Etappe der 20. Benelux-Tour gewonnen und sich den Gesamtsieg gesichert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 23 Jahre alte Fahrer vom Team Lotto kam auf dem finalen Teilstück über 184,7 Kilometer in Löwen ganz knapp vor dem Niederländer Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ins Ziel.