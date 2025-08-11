Denk: Evenepoel-Transfer "passt für Lipowitz"

SID 11.08.2025 • 12:01 Uhr Zur künftigen Rollenverteilung im Team macht der Manager keine konkreten Angaben.

Für den deutschen Radsport-Shootingstar Florian Lipowitz ist die Verpflichtung von Remco Evenepoel als Teamkollege nach Ansicht von Ralph Denk kein Problem.

Der Wechsel des belgischen Olympiasiegers zum Team Red Bull-Bora-hansgrohe zur Saison 2026 sei mit dem Tour-Dritten Lipowitz ausführlich besprochen worden, sagte der Teamchef dem Deutschlandfunk. „Ich will behaupten, dass für Florian das passt“, so Denk.

Zur künftigen Rollenverteilung im Team machte Denk keine konkreten Angaben. Das werde man intern „für das eine Rennen“ noch diskutieren müssen.

„Wir werden die Grand Tours, glaube ich, ganz gut aufteilen.“ Lipowitz (24) hatte die vergangene Tour de France überraschend auf Rang drei beendet, doch auch Evenepoel (25) ist ein Mann für die Kapitänsrolle. Denk deutete aber an, dass es nicht nur eine „Ein-Mann-Kapitänstrategie“ für die Tour geben müsse.

Bora-hansgrohe soll „bestes Team der Welt werden“

Red Bull-Bora-hansgrohe wolle „das beste Radteam der Welt“ werden, sagte Denk weiter. Evenepoel sei daher eine logische Verpflichtung. „Wir sind stolz, dass wir so einen Fahrer, der in seinen jungen Jahren schon so viel erreicht hat, von dem wir aber auch glauben, dass noch viel, viel mehr kommen wird, jetzt bei uns in den Reihen haben“, sagte Denk.

Man habe sich Evenepoel leisten können, so Denk weiter, „weil man immer auch in den letzten Jahren eher was auf der Haben-Seite gehabt“ habe und mit den Sponsoring-Partnern inzwischen ein „sehr gutes Budget“ habe.