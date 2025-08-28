Schwerer Unfall! Viermaliger Tour-Sieger im Hubschrauber abtransportiert

SID 28.08.2025 • 15:07 Uhr Chris Froome erleidet einen schweren Unfall. Der Brite wird ins Krankenhaus geflogen, ist aber zumindest stabil.

Der viermalige Tour-Sieger Chris Froome ist nach einem schweren Unfall mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Brite befinde sich in einem „stabilen Zustand und habe keine Kopfverletzungen erlitten“, teilte sein Team Israel-Premier Tech mit. Der Unfall habe ich am Mittwoch in der Nähe der französischen Stadt Toulon ereignet, andere Fahrzeuge seien nicht beteiligt gewesen.

Untersuchungen bei dem 40-Jährigen ergaben unter anderem einen Pneumothorax, also eine Ansammlung von Luft zwischen Lunge und Brustwand. Zudem seien fünf gebrochene Rippen und eine Lendenwirbelfraktur festgestellt worden. Froome sollte noch am Donnerstag operiert werden.

Vier Tour-Siege - dann ein schlimmer Unfall

Froome absolviert derzeit wohl seine letzte Saison, sein Vertrag läuft aus. Der Routinier hatte nach seinem schweren Trainingsunfall im Sommer 2019 um den Anschluss an die Spitze gekämpft, sein letzter Sieg datiert aus dem Jahr 2018. 2021 war er bei der Tour de France nach einem weiteren Sturz auf der ersten Etappe nur auf Platz 133 gelandet.