Para-Radsport-WM: Hausberger holt Bronze – Quellhorst Vierte

SID 31.08.2025 • 19:10 Uhr Das deutsche Team beendet die Para-Radsport-WM mit einem Podestplatz in C2 und starken Platzierungen in C3 und C4.

Paris-Goldmedaillengewinnerin Maike Hausberger hat die Para-Radsport-WM im belgischen Ronse mit Bronze beendet. Die Deutsche kam nach 61,6 km im Straßenrennen der Klasse C2 hinter der neuen Weltmeisterin Flurina Rigling (Schweiz) und Daniela Munevar (Kolumbien) als Dritte ins Ziel. Rigling machte damit das WM-Double aus Zeitfahren und Straße perfekt.

In der C3-Klasse verpasste Marie Quellhorst nach der Silbermedaille beim WM-Debüt am Freitag das Podest als Vierte knapp. Der Sieg ging an die US-Fahrerin Clara Brown, die zehn Sekunden schneller war. Vanessa Laws belegte im C4-Rennen Platz sieben. Bei den Tandems (Frauen B) erreichten Anja Renner/Antonia Milowsky das Ziel nicht, im Männer-Rennen der C5-Klasse fuhr Jakob Klinge auf Rang zehn.