Deutscher Radprofi wird Teamkollege von Vingegaard

SID 19.08.2025 • 10:36 Uhr Anton Schiffer wechselt zu Visma-Lease a Bike. Dort fährt der DM-Dritte künftig an der Seite einiger Top-Stars.

Der deutsche Radprofi Anton Schiffer wechselt zum Top-Team Visma-Lease a Bike und wird dort unter anderem Teamkollege des zweimaligen Tour-Siegers Jonas Vingegaard. Wie die niederländische Equipe am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 25 Jahre alte DM-Dritte einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027.

Schiffer, der seine Wurzeln im Triathlon hat und sich erst seit drei Jahren auf den Radsport fokussiert, stößt zum 1. Oktober zu seiner neuen Mannschaft.