Das am schlechtesten gehütete Geheimnis des Radsports ist endlich gelüftet. Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel wechselt zur nächsten Saison zum deutschen Topteam Red Bull-Bora-hansgrohe .

Red Bull-Bora-hansgrohe greift mit Evenepoel an

Immerhin sind Evenepoel und Roglic mit geschätzten Jahresgehältern zwischen 4,5 und 5 Millionen Euro in den Top Fünf des Radsports angesiedelt – Lipowitz wird nach seiner brillanten Tour eher früher als später in diesen Bereich vorstoßen.

Auch wenn die Tour für Evenepoel in diesem Jahr enttäuschend verlief, ist er in Bestform dennoch einer der besten Rundfahrer der Welt und immer noch erst 25 Jahre alt. So kann Bora alle großen Rundfahrten mit einem erstklassigen Kapitän besetzen und gleichzeitig alle drei Asse bei der Tour ziehen.