Radsport: Merlier gewinnt Auftakt der Benelux-Tour

SID 20.08.2025 • 17:53 Uhr Der Belgier übernimmt vorerst das Trikot des Gesamtführenden.

Der belgische Radprofi Tim Merlier hat die Auftaktetappe der 20. Benelux-Tour gewonnen. Auf den größtenteils flachen 182,6 Kilometern von Terneuzen nach Breskens in den Niederlanden setzte sich der 32-Jährige vom Team Soudal Quick-Step, der bei der diesjährigen Tour de France zwei Etappen gewann, im Massensprint durch. Landsmann Arnaud de Lie landete auf Platz zwei, als Dritter rollte der Kolumbianer Juan Sebastián Molano ins Ziel.

