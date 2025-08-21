Straßenrad-WM ohne Vingegaard

SID 21.08.2025 • 17:25 Uhr Der zweimalige Tour-Gewinner gibt seine Entscheidung nur zwei Tage vor seinem Start bei der Vuelta in Spanien bekannt.

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hat seine Teilnahme an der Straßen-WM in Ruandas Hauptstadt Kigali (21. bis 28. September) abgesagt.

Der Däne gab den Verzicht auf Starts bei den Titelkämpfen gemeinsam mit seinem Team Visma-Lease a bike im Vorfeld der am Samstag in Italien beginnenden Spanien-Rundfahrt (23. August bis 14. September) bekannt.

Offenkundig will Vingegaard nach den bevorstehenden Vuelta-Strapazen eine Überlastung vermeiden. „Wir wissen nicht, wie ich aus dieser Vuelta herauskomme, wie ich sie erleben werde. Deshalb haben wir beschlossen, nicht anzutreten“, sagte der Tour-Zweite Medienberichten zufolge auf einer Pressekonferenz.