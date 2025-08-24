Waerenskjold feiert Gesamtsieg bei der D-Tour

SID 24.08.2025 • 17:47 Uhr Den Tagessieg auf der vierten und letzten Etappe sichert sich Matthew Brennan vor dem Norweger und Jonathan Milan.

Der norwegische Radprofi Sören Waerenskjold hat die 40. Ausgabe der Deutschland Tour gewonnen. Der 25-Jährige vom Team Uno-X Mobility verteidigte das Blaue Trikot des Gesamtführenden auch auf der 163,7 km langen Schlussetappe von Halle/Saale nach Magdeburg erfolgreich und feierte einen der größten Erfolge seiner Karriere.

Waerenskjold hatte am vergangenen Mittwoch den Prolog in Essen gewonnen und am Samstag auch auf der dritten Etappe nach Kassel triumphiert.

Matthew Brennan sichert Tagessieg

Den Tagessieg auf der vierten und letzten Etappe sicherte sich am Sonntag im Sprint Matthew Brennan (Visma - Lease a Bike). Der Brite verwies Waerenskjold und Jonathan Milan (Italien/Lidl-Trek) auf die Plätze. Der Tour-Dritte Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) hatte mit der Sprintentscheidung erwartungsgemäß nichts zu tun und rollte mit dem Hauptfeld ins Ziel.

Weit vor dem fulminanten Finale prägte Brandon McNulty das Geschehen. Der US-Amerikaner, beim Team UAE Emirates-XRG Teamkollege von Tadej Pogacar und zuletzt Gewinner der Polen-Rundfahrt, wagte eine Solo-Flucht. Das Unterfangen endete weit vor dem Ziel.

Windkanten forderten in der Folge eine hohe Aufmerksamkeit von den Fahrern. 60 km vor dem Ziel zog sich das Hauptfeld in die Länge und verkleinerte sich auf rund 50 Radprofis, darunter die Sieganwärter. Lipowitz zeigte sich häufig an der Spitze und verrichtete im Wind Helferdienste für seinen niederländischen Sprint-Kapitän Danny van Poppel. Gefahr für die Sprinter entstand unter anderem durch Nils Politt. Der frühere Sieger der Deutschland Tour setzte die schnellsten Fahrer im Feld mit einer Attacke vor der Einfahrt nach Magdeburg unter Druck.