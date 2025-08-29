Der deutsche Radprofi Max Walscheid hat einen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben und fährt künftig für das Top-Team Lidl-Trek. Der dreimalige Tour-Teilnehmer kommt vom Team Jayco AlUla und bindet sich für die kommenden drei Jahre an die neue Mannschaft.
Walscheid wechselt zu Lidl-Trek
Beim Team Lidl-Trek erhält Walscheid klare Aufgaben.
Mann mit großem Motor: Max Walscheid
Dort wird er unter anderem Kollege der deutschen Fahrer Lennard Kämna und Tim Torn Teutenberg. Der 1,99 m große Walscheid ergänzt Lidl-Trek neben seiner Endschnelligkeit auch durch seine enorme physischen Präsenz, die vor allem im Sprint-Leadout sowie den Kopfsteinpflaster-Klassikern zum Tragen kommen soll.
"Lidl-Trek ist ideal für Klassiker und Sprints aufgestellt", sagte Walscheid, der unter anderem Ex-Weltmeister Mads Pedersen und Top-Sprinter Jonathan Milan unterstützen soll, "während ich gleichzeitig meine eigenen Chancen nutze, wenn sie sich bieten. Und ich bin extrem motiviert, bei den Grand Tours mein Bestes zu geben."