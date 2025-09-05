BMX: Beck gewinnt bei Pumptrack-WM Bronze

SID 05.09.2025 • 20:53 Uhr Für die junge BMX-Fahrerin ist es bereits das zweite Edelmetall bei Weltmeisterschaften.

BMX-Rennfahrerin Alina Beck hat bei der Pumptrack-Weltmeisterschaft in Monthey im Schweizer Kanton Wallis die Bronzemedaille gewonnen. Die 19-Jährige setzte sich auf der künstlich angelegten Rennstrecke im Duell um den dritten Platz gegen die Lettin Vineta Petersone durch und sicherte sich damit ihre insgesamt zweite WM-Medaille. Schon 2023 hatte die deutsche Meisterin der Altersklasse U23 WM-Bronze gewonnen.

