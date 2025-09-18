Newsticker
Erkrankter Schachmann sagt für Rad-WM ab

Erkrankter Schachmann sagt Rad-WM ab

WM-Aus: Maximilian Schachmann
© IMAGO/Sirotti/SID/Stefano Sirotti
SID
Der Berliner hat sich der bei Vuelta einen Infekt eingefangen - 2025 ist für ihn gelaufen.

Radprofi Maximilian Schachmann hat seine Teilnahme an den am Sonntag beginnenden Straßen-Weltmeisterschaften in Ruanda abgesagt. Wie der deutsche Verband German Cycling mitteilte, leidet der 31 Jahre alte Berliner an den Folgen eines hartnäckigen Infekts, die ihn zum vorzeitigen Saisonende zwingen.

„Ich wäre sehr gern im deutschen Team dabei gewesen, hatte mich sehr auf die Titelkämpfe in Afrika gefreut, aber meine Gesundheit lässt das leider nicht zu“, sagte Schachmann: „Ich habe mich in Absprache mit meinem Team sogar entschlossen, die Saison komplett zu beenden und keine weiteren Rennen mehr in diesem Jahr zu fahren.“

Der deutsche Zeitfahr-Meister Schachmann hätte am Sonntag im Einzelzeitfahren sowie am 28. September im klassischen Straßenrennen an den Start gehen sollen, zudem war ein Start in der Zeitfahr-Staffel geplant.

