Erkrankter Schachmann sagt für Rad-WM ab

SID 18.09.2025 • 13:25 Uhr Der Berliner hat sich der bei Vuelta einen Infekt eingefangen - 2025 ist für ihn gelaufen.

Radprofi Maximilian Schachmann hat seine Teilnahme an den am Sonntag beginnenden Straßen-Weltmeisterschaften in Ruanda abgesagt. Wie der deutsche Verband German Cycling mitteilte, leidet der 31 Jahre alte Berliner an den Folgen eines hartnäckigen Infekts, die ihn zum vorzeitigen Saisonende zwingen.

„Ich wäre sehr gern im deutschen Team dabei gewesen, hatte mich sehr auf die Titelkämpfe in Afrika gefreut, aber meine Gesundheit lässt das leider nicht zu“, sagte Schachmann: „Ich habe mich in Absprache mit meinem Team sogar entschlossen, die Saison komplett zu beenden und keine weiteren Rennen mehr in diesem Jahr zu fahren.“