Froome nach schwerem Sturz aus Klinik entlassen

SID 05.09.2025 • 22:52 Uhr Chris Froome teilt die gute Nachricht in den Sozialen Medien mit. Er sei „erleichtert“, schreibt er.

Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome ist acht Tage nach seinem heftigen Unfall aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Der Brite veröffentlichte in den Sozialen Medien ein Foto, das ihn Hand in Hand mit seiner Tochter Katie auf dem Flur der Klinik zeigt. Froome hatte bei dem Unglück am 28. August unter anderem einen Riss des Herzbeutels erlitten, was bei einer Operation im Militärkrankenhaus Sainte Anne Toulon in Frankreich festgestellt wurde.

Nun sei er „erleichtert, das Krankenhaus zu verlassen und heute nach Hause zu gehen“, schrieb der 40-Jährige. In seinem Post dankte er zudem dem Personal der Klinik.