Mountainbike-WM: Graf im Cross-Country auf Platz neun

SID 13.09.2025 • 16:57 Uhr Den Titel in der olympischen Disziplin holt sich die Schwedin Jenny Rissveds. Am Sonntag sind die Männer um Top-Favorit Mathieu van der Poel am Start.

Die deutsche Mountainbike-Meisterin Nina Graf hat bei den Weltmeisterschaften im Schweizer Kanton Wallis eine Medaille im olympischen Cross-Country verpasst. Die 27-Jährige kam beim Sieg der Schwedin Jenny Rissveds, Olympiasiegerin von Rio 2016, auf Platz neun. Bei dem Rennen in Crans-Montana fuhren auch Lia Schrievers (20.), Kira Bohm (22.) und Ronja Eibel (25.) weit hinter der Spitze her.

{ "placeholderType": "MREC" }

Rissveds hatte nach ihrem Triumph vor neun Jahren in Brasilien unter Depressionen und einer Essstörung gelitten und nahm sich eine Auszeit vom Sport. Umso stärker kam sie zurück: Im vergangenen Jahr holte sie Bronze bei den Sommerspielen in Paris, in diesem Jahr gewann die 31-Jährige bereits den EM-Titel. In der Schweiz setzte sie sich nun mit 18 Sekunden Vorsprung auf Samara Maxwell aus Neuseeland durch. Graf hatte 2:44 Minuten Rückstand.