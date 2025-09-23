Rad-WM: Deutsche Junioren im Zeitfahren abgeschlagen

SID 23.09.2025 • 16:39 Uhr Auch am dritten Tag der Straßenrad-Weltmeisterschaften können sich die deutschen Fahrer keine Podestplatzierung sichern. Benedikt Benz und Zeno Levi Winter verpassen im Einzelzeitfahren eine Medaille.

Bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften in Ruanda sind die deutschen Fahrer auch am dritten Wettkampftag leer ausgegangen. Am Dienstag verpassten in Kigali die Junioren Benedikt Benz und Zeno Levi Winter im Einzelzeitfahren eine Medaille. Benz hatte im Ziel nach 22,6 km 1:39 Minuten Rückstand auf Titelträger Michiel Mouris (29:07 Minuten/Niederlande) und wurde 22., direkt dahinter folgte Winter (+1:41).

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei den Juniorinnen ging der Titel nach 18,3 km an Megan Arens aus den Niederlanden (25:47 Minuten). Eine deutsche Starterin war nicht gemeldet.

Deutschland hofft auf Mixed-Staffel

Am Mittwoch hofft der deutsche Verband German Cycling in der Mixed-Staffel auf eine Medaille. In dieser Disziplin waren die deutschen Fahrer in der Vergangenheit häufig erfolgreich, im Vorjahr hatte das deutsche Sextett die Goldmedaille um nur 0,8 Sekunden verpasst.