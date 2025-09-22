Rad-WM: Keine deutsche Medaille im U23-Zeitfahren

SID 22.09.2025 • 16:37 Uhr Für die deutschen Nachwuchsfahrer reicht es in den Zeitfahren der U23-Klasse nicht für das Podium.

Die deutschen Starter müssen bei der Rad-WM in Ruanda weiter auf die erste Medaille warten. Am zweiten Wettkampftag in Kigali verpasste das Quartett des deutschen Verbandes German Cycling eine Top-3-Platzierung in den U23-Zeitfahren der Frauen und Männer.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im 31,2 km langen Kampf gegen die Uhr belegte Paul Fietzke, vor zwei Jahren in Glasgow Vize-Weltmeister im Straßenrennen der Junioren, mit 2:57 Minuten Rückstand auf den schwedischen Weltmeister Jakob Söderqvist (38:24) den 16. Rang. Louis Leidert (+ 2:39) kam als zweiter deutscher Starter auf den 15. Platz.

Bei den U23-Frauen, für die es erstmals ein gesondertes WM-Zeitfahren gab, belegte Justyna Czapla als beste Deutsche nach 22,6 km in 33:43 Minuten den siebten Rang. Die zweite deutsche Starterin Linda Riedmann kam mit 5:43 Minuten Rückstand auf die dominante siegreiche Britin Zoe Bäckstedt (30:56) als 29. ins Ziel.