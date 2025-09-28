Rad-WM mit Pogacar und Evenepoel heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Wie wird Tadej Pogacar bei der Straßenrad-WM in Ruanda mit der Niederlage im Zeitfahren gegen seinen Rivalen Remco Evenepoel fertig? Das wird sich am Sonntagmorgen (9.45 Uhr) zeigen, wenn das Straßenrennen rund um die hügelige Hauptstadt Kigali steigt.
Kommt es zur Revanche in Ruanda?
Bei der Straßenrad-WM in Ruanda kommt es zum erneuten Duell zwischen Tadej Pogacar und Remco Evenepoel.
Wer hat dieses Mal die Nase vorn: Tadej Pogacar (l.) oder Remco Evenepoel?
© IMAGO/Belga
Pogacar möchte seinen Titel unbedingt verteidigen. „Ich habe einige Duelle verloren bei den Erholungsfahrten. Sie schlagen mich immer“, sagte der Slowene: „Die Atmosphäre auf den Straßen ist toll.“
Straßenrad-WM: So sehen Sie das Straßenrennen live
- TV: Eurosport
- Stream: zdf.de / Eurosport via Joyn
- Ticker: -
„Jetzt am Sonntag bin ich vielleicht an der Reihe, durchzustarten und dieses schlechte Gefühl, wenn jemand dich einholt, beiseitezuschieben“, sagte Pogacar. Beim Zeitfahren nahm Evenepoel dem Slowenen stolze 2:37 Minuten ab.
Schon jetzt denkt Pogacar an die Zeit nach der Saison. „Ich freue mich auf die rennfreie Zeit, um schöne Zeit zu Hause zu verbringen, vom Radfahren abzuschalten zusammen mit Urska und Familie“, sagte er: „Erst müssen wir noch diese großartige Saison beenden.“