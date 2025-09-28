Rad-WM mit Pogacar und Evenepoel heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 28.09.2025 • 08:00 Uhr Bei der Straßenrad-WM in Ruanda kommt es zum erneuten Duell zwischen Tadej Pogacar und Remco Evenepoel.

Wie wird Tadej Pogacar bei der Straßenrad-WM in Ruanda mit der Niederlage im Zeitfahren gegen seinen Rivalen Remco Evenepoel fertig? Das wird sich am Sonntagmorgen (9.45 Uhr) zeigen, wenn das Straßenrennen rund um die hügelige Hauptstadt Kigali steigt.

Pogacar möchte seinen Titel unbedingt verteidigen. „Ich habe einige Duelle verloren bei den Erholungsfahrten. Sie schlagen mich immer“, sagte der Slowene: „Die Atmosphäre auf den Straßen ist toll.“

Straßenrad-WM: So sehen Sie das Straßenrennen live

TV: Eurosport

Eurosport Stream: zdf.de / Eurosport via Joyn

zdf.de / Eurosport via Joyn Ticker: -

„Jetzt am Sonntag bin ich vielleicht an der Reihe, durchzustarten und dieses schlechte Gefühl, wenn jemand dich einholt, beiseitezuschieben“, sagte Pogacar. Beim Zeitfahren nahm Evenepoel dem Slowenen stolze 2:37 Minuten ab.

