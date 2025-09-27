Rad-WM: Niedermaier nicht belohnt - Vallieres triumphiert

SID 27.09.2025 • 16:56 Uhr Die Rosenheimerin hält sich bis kurz vor dem Ziel in der Spitzengruppe - muss dann aber abreißen lassen.

Antonia Niedermaier ist bei der Straßenrad-WM in Kigali für einen mutigen Auftritt nicht belohnt worden. Die 22-Jährige aus Rosenheim gehörte bis 6,6 Kilometer vor dem Ziel einer kleinen Spitzengruppe an, musste dann aber entkräftet abreißen lassen. Beim überraschenden WM-Triumph der Kanadierin Magdeleine Vallieres wurde Niedermaier am Ende mit 1:17 Minuten Rückstand Sechste.

{ "placeholderType": "MREC" }

Niedermaier hatte in der Hauptstadt Ruandas am vergangenen Wochenende bereits im Einzel-Zeitfahren einen starken sechsten Platz belegt, die deutsche Meisterin und Zeitfahr-Weltmeisterin in der U23-Klasse von 2023 und 2024 hätte noch in der Nachwuchsklasse starten können. Die weiteren deutschen Starterinnen Franziska Koch und Liane Lippert hatten am Samstag mit der Entscheidung über 164,6 Kilometer nichts zu tun. Das Podium komplettierten Niamh Fisher-Black (Neuseeland) und Mavi Garcia Canellas (Spanien). In der U23-Klasse siegte Paula Ostiz aus Spanien.