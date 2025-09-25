Rad-WM: Top-10-Ergebnis für U23-Fahrerin Riedmann

SID 25.09.2025 • 16:47 Uhr Die deutsche Nachwuchsfahrerin Linda Riedmann ist zum Auftakt der Straßenrennen bei der Rad-WM in Ruanda trotz eines mutigen Auftritts an einer Medaille vorbeigefahren. Am Ende gehen die Kräfte aus.

Die deutsche Nachwuchsfahrerin Linda Riedmann ist zum Auftakt der Straßenrennen bei der Rad-WM in Ruanda trotz eines mutigen Auftritts an einer Medaille vorbeigefahren. Die 22-Jährige war bis ins Finale des 119,3 km langen Rennens Teil der Spitzengruppe, musste am letzten Kopfsteinpflaster-Anstieg jedoch abreißen lassen und belegte am Ende mit knapp einer Minute Rückstand den zehnten Platz.

Gold sicherte sich die Französin Celia Gery vor Viktoria Chladonova aus der Slowakei und der Spanierin Paula Blasi. Die weiteren deutschen Starterinnen Justyna Czapla (16.) und Selma Lantzsch (18.) hatten bereits zuvor den Anschluss an die Spitze verloren. Die U23-Klasse der Frauen bestritt erstmals ein separates Rennen im Rahmen einer Weltmeisterschaft.