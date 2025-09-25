Neues Team für Radsport-Youngster

SID 25.09.2025 • 10:26 Uhr Der spanische Jungstar Juan Ayuso verlässt zum Jahresende das Pogacar-Team und startet andernorts neu durch.

Spaniens Radsport-Jungstar Juan Ayuso schließt sich nach seinem vorzeitigem Abschied vom Topteam UAE Emirates-XRG wie erwartet der Mannschaft Lidl-Trek an. Wie der Rennstall um die deutschen Profis Lennard Kämna und Tim Torn Teutenberg mitteilte, erhält der 23 Jahre alte Spitzenrundfahrer und bisherige Pogacar-Edelhelfer einen Vertrag bis Ende 2030.

„Juan ist eines der größten Talente im Radsport und schon jetzt einer der weltweit beste

Zoff zwischen Ayuoso und dem UAE-Team

Zwischen Ayuso und dem UAE-Team hatte es zuletzt einige Reibereien gegeben. Der Spanier war mit seiner Rolle hinter Superstar Tadej Pogacar unzufrieden und verlangte nach mehr Verantwortung, die ihm das Team (noch) nicht zugestehen wollte.

Der Streit spitze sich zu, als während der Vuelta im August UAE wohl unabgesprochen den Abschied Ayusos trotz Vertrags bis Ende 2028 verkündete.

