Straßen-EM: Kämna und Zimmermann fahren für Deutschland

Lennard Kämna führt das deutsche Aufgebot bei der Straßenrad-EM in Frankreich an. Der frühere Tour-de-France-Etappensieger vom Team Lidl-Trek wurde unter anderem neben dem deutschen Meister Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty) für das Straßenrennen der Männer nominiert. Das gab der Verband German Cycling am Freitag bekannt.

Bei den Frauen ist Liane Lippert der prominenteste Name im deutschen Aufgebot, Antonia Niedermaier und Franziska Koch gehören dem Team für das Straßenrennen ebenfalls an. Miguel Heidemann und Maximilian Walscheid gehen für das deutsche Team im Zeitfahren der Männer auf Medaillenjagd, Franziska Brauße und Lisa Klein bei den Frauen.