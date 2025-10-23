Newsticker
Bahnrad-WM: Frauen-Vierer fährt um Gold

Das deutsche Quartett stellt die Bestzeit auf und greift nun nach Gold.
Der deutsche Frauen-Vierer fährt um WM-Gold
© IMAGO / frontalvision.com/SID/Arne Mill
SID
Die deutschen Bahnrad-Asse haben bei den Weltmeisterschaften in Santiago de Chile die erste Medaille sicher. Der Frauen-Vierer in der Besetzung Franziska Brauße, Messane Bräutigam, Lisa Klein und Laura Süßemilch gewann am Donnerstag in Bestzeit von 4:09,059 Minuten das Duell mit Großbritannien und qualifizierte sich für das Finale um Gold.

Silber ist dem Quartett des deutschen Verbandes German Cycling im Duell mit Italien, das sich in 4:11,101 Minuten qualifizierte, sicher. Der deutsche Frauen-Vierer hatte bei der WM im Vorjahr das Gold-Finale gegen Großbritannien verloren. Nun gelang die Revanche in einem Rennen, in dem die Deutschen ihren frühen Vorsprung sukzessive ausbauten.

