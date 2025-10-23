Bahnrad-WM: Frauen-Vierer fährt um Gold

SID 23.10.2025 • 23:12 Uhr Das deutsche Quartett stellt die Bestzeit auf und greift nun nach Gold.

Die deutschen Bahnrad-Asse haben bei den Weltmeisterschaften in Santiago de Chile die erste Medaille sicher. Der Frauen-Vierer in der Besetzung Franziska Brauße, Messane Bräutigam, Lisa Klein und Laura Süßemilch gewann am Donnerstag in Bestzeit von 4:09,059 Minuten das Duell mit Großbritannien und qualifizierte sich für das Finale um Gold.