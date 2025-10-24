Bahnrad-WM: Kluge verpasst Medaille knapp

SID 24.10.2025 • 23:13 Uhr Roger Kluge kämpft in Chile lange um eine Medaille im Punktefahren. Am Ende geht der Routinier als Fünfter leer aus.

Routinier Roger Kluge ist bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Santiago de Chile knapp an einer Medaille vorbeigefahren. Im Punkterennen belegte der dreimalige Madison-Weltmeister am Freitag nach 160 Runden mit 38 Zählern den fünften Rang.

Der 39-jährige Kluge mischte nach einem Rundengewinn lange im Kampf um die Medaillen mit, konnte den Rückstand auf Bronze trotz erfolgreicher Zwischensprints aber nicht vollends aufholen. Gold ging an den Briten Joshua Tarling (56 Punkte) vor Peter Moore aus den USA (48) und dem Franzosen Clement Petit (41), der sich mit dem Finalsprint auf Rang drei vorschob.