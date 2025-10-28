Radsport: Lipowitz verkündet OP-Überraschung

SID 28.10.2025 • 05:36 Uhr Der deutsche Radstar nutzt die freie Zeit nach der Saison für einen operativen Eingriff.

Der deutsche Radsport-Hoffnungsträger Florian Lipowitz hat sich einem operativen Eingriff an der Nasenscheidewand unterzogen. „Das war schon länger im Gespräch“, sagte der 25-jährige Ulmer im ARD-Podcast Tourfunk: „Wenn ich jetzt schon früher in die Off-Season gehe, ist es ein guter Zeitpunkt, das zu erledigen.“

Lipowitz hatte schon häufiger mit Infekten zu kämpfen, „vor allem im Nasenbereich. Ich hoffe, dass es sich durch die OP verbessern wird“, sagte der Tour-Dritte vom deutschen Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe, der Mitte September beim Kanada-Doppelpack in Québec und Montréal seine letzten Rennen gefahren ist.

Lipowitz beendet Saison

„Seit zwei, drei Tagen sitze ich wieder auf dem Rad. Ich habe sechs Wochen Off-Season gemacht, dementsprechend schlecht ist gerade die Form“, sagte Lipowitz: „Aber ich bin guter Dinge, dass das schnell wieder zurückkommt.“ Neben der Nasen-Operation nutzte Lipowitz seine Pause für einen Urlaub in Südtirol mit Freundin Antonia Weeger, ebenfalls Radprofi, allerdings auf dem Mountainbike.