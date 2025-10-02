Newsticker
Radsport
Magen-Darm-Virus: Kein EM-Start für Lippert

Liane Lippert muss passen
© IMAGO/SID/Ben Majerus
SID
Profi-Radfahrerin Liane Lippert hat sich einen Virus bei der WM in Ruanda eingefangen.

Liane Lippert hat ihren Start beim Straßenrennen der Rad-EM am Samstag in der Ardèche abgesagt. Die frühere Tour-Etappensiegerin leidet unter den Folgen eines Magen-Darm-Virus, den sie sich bei der WM in Ruanda in der Vorwoche eingefangen hat. Dies teilte German Cycling mit.

In Ruanda hatte die 27-Jährige schon auf einen Einsatz in der Mixed-Staffel verzichten müssen, beim folgenden Straßenrennen erreichte Lippert nicht das Ziel.

Für Deutschland werden somit nur Ricarda Bauernfeind, Franziska Brauße, Romy Kasper, Franziska Koch und Antonia Niedermaier das Eliterennen bestreiten.

