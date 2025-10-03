Münsterland Giro: Philipsen wiederholt Erfolg - Mitfavorit stürzt

SID 03.10.2025 • 17:50 Uhr Jasper Philipsen setzt sich im Massensprint durch. Für seinen Landsmann und Europameister Tim Merlier findet der Münsterland Giro ein bitteres Ende.

Top-Sprinter Jasper Philipsen hat wie im Vorjahr den Münsterland Giro gewonnen. Nach 192 km von Stromberg nach Münster setzte sich der Belgier vom Team Alpecin-Deceuninck im Schlussspurt knapp vor seinem Landsmann Arnaud De Lie (Lotto) und dem Tschechen Pavel Bittner (Picnic PostNL) durch.

Als bester Deutscher erreichte Max Kanter (Cottbus/XDS Astana) als Zwölfter das Ziel. Mitfavorit und Europameister Tim Merlier (Belgien/Soudal–Quick-Step) stürzte auf den letzten Kilometern und konnte nicht in die Entscheidung eingreifen.

Letzter Heimerfolg im Jahr 2018

Der Münsterland Giro wird seit dem Jahr 2006 - mit Ausnahme der Corona-Absage 2020 - jährlich am Tag der Deutschen Einheit ausgetragen und ist das letzte Profirennen der Saison auf deutschem Boden.