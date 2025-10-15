Para Rad: Deutsches Team ohne Förstemann und Ulbricht zur WM

SID 15.10.2025 • 13:07 Uhr Das langjährige Erfolgsduo im deutschen Para-Team fährt nicht mehr zusammen. Dennoch sollen Medaillen her.

Die deutschen Radfahrer peilen auch ohne die Paris-Medaillengewinner Thomas Ulbricht und Robert Förstemann bei der Para-WM in Rio de Janeiro Topergebnisse an. Das langjährige Erfolgsduo habe sich entschieden, nicht mehr zusammenzufahren, teilte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) vor den Titelkämpfen vom 16. bis 19. Oktober mit. Der frühere olympische Medaillengewinner Förstemann war vor einigen Jahren als Guide in den Para Sport gewechselt und holte zusammen mit Ulbricht unter anderem in Paris Bronze.

{ "placeholderType": "MREC" }

Stattdessen steht für die WM auf der Olympia- und Paralympics-Bahn von 2016 Paris-Siegerin Maike Hausberger an der Spitze des gerade einmal vierköpfigen deutschen Aufgebots. „Das post-paralympische Jahr ist schon ein Besonderes, aber die Leidenschaft für den Sport besteht immer“, sagte Hausberger: „Es ist definitiv mein Ziel, eine WM-Medaille zu holen. Das sollte unter den gegebenen Umständen und in meiner aktuellen Form auch drin sein.“