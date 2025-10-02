Rad-EM: Mixed-Staffel verpasst Medaille

SID 02.10.2025 • 16:48 Uhr Enttäuschung für das deutsche Straßenrad-Team: Unter sieben Teams reicht es für das Sextett aus Deutschland in Frankreich nur zu Platz vier.

Das deutsche Straßenrad-Team hat in der Mixed-Staffel der Europameisterschaften in Frankreich eine Medaille verpasst. Unter nur sieben gestarteten Nationen belegte die Auswahl von German Cycling den enttäuschenden vierten Platz. Nur die Außenseiter Luxemburg, Estland und Ukraine landeten nach 40 km hinter dem deutschen Team.

Miguel Heidemann, Paul Fietzke und Louis Leidert sowie bei den Frauen die Bahn-Olympiasiegerinnen von Tokio Franziska Brauße, Mieke Kröger und Lisa Klein lagen schließlich 1:25,1 Minuten hinter Gastgeber Frankreich zurück, der sich überraschend vor Italien (+6,3 Sekunden) mit dem zweimaligen Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna den Titel sicherte. Platz drei ging an die Schweiz (+40,1) um Weltmeisterin Marlen Reusser, die am Mittwoch im Einzel triumphiert hatte.