75-km-Solo! Pogacar fliegt zum nächsten Titel

SID 05.10.2025 • 16:59 Uhr Tadej Pogacar sichert sich eine Woche nach dem WM-Gold den nächsten großen Titel. Der Slowene ist erstmals Europameister im Straßenrennen.

Der Weltmeister ist nun auch Europameister: Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat seiner Erfolgssammlung einen bislang fehlenden Titel hinzugefügt und nach einem sagenhaften Solo über 75 km erstmals EM-Gold im Straßenrennen gewonnen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Eine Woche nach dem WM-Triumph in Ruanda entschied der 26-jährige Slowene auch im französischen Zentralmassiv das Duell mit seinem belgischen Widersacher Remco Evenepoel klar für sich.

„Jetzt bin ich froh, dass es geschafft ist - und ich einen weiteren Titel geholt habe. Ich habe bis zur Ziellinie alles gegeben“, sagte Pogacar nach dem Triumph bei Eurosport: „Ich will jedes Jahr besser werden. Aber ich muss es auch genießen, so lange ich kann.“

Pogacar verweist Evenepoel auf Platz zwei

Nach 202,5 anspruchsvollen Kilometern mit dem dreimaligen Anstieg von Saint-Romain-de-Lerps und dem gleich sechsmal zu überwindenden steilen Bergaufstück der Cote du Val d’Enfer verwies Pogacar seinen Herausforderer Evenepoel mit 31 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei - auf den letzten 10 km ließ es Pogacar ruhig angehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bronze ging an Frankreichs Supertalent Paul Seixas (+3:41 Minuten). Der zweimalige Tour-Sieger Jonas Vingegaard (Dänemark) war chancenlos und wurde schon zur Rennmitte abgehängt.

Evenepoel, der am Mittwoch den Titel im Zeitfahren gewonnen hatte, wäre mit einem Sieg der erste Radprofi geworden, der Gold bei WM, EM und Olympia im Straßenrennen und Zeitfahren gewonnen hat.

Deutsche Profis fahren hinterher

Die deutschen Profis um Lennard Kämna spielten im Kampf um die Medaillen keine Rolle. Am Samstag hatten im Frauen-Rennen Franziska Koch als Fünfte uns Antonia Niedermaier als Achte beim Sieg der Niederländerin Demi Vollering starke Leistungen gezeigt.