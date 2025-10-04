Rad-EM: Vollering gewinnt Straßenrennen - Koch Fünfte

SID 04.10.2025 • 17:22 Uhr Die Niederländerin triumphiert nach 116,1 km als Ausreißerin vor der Polin Katarzyna Niewiadoma und ihrer Landsfrau Anna van der Breggen.

Als Ausreißerin hat die Niederländerin Demi Vollering bei der Rad-EM in Frankreich erstmals Gold im Straßenrennen geholt. Die Tour-Siegerin von 2023 setzte sich nach 116,1 km von Privas nach Guilherand-Granges überlegen vor der Polin Katarzyna Niewiadoma und ihrer Landsfrau Anna van der Breggen durch. Im Ziel hatte die 28-jährige Vollering nach fast drei Stunden im Sattel 1:18 Minuten Vorsprung.

Als beste Starterin aus dem deutschen Quintett kam Franziska Koch im Sprint der zweiten Verfolgergruppe auf den fünften Platz, Antonia Niedermaier wurde Achte. Liane Lippert, frühere Tour-Etappensiegerin, hatte ihren Start bei der Medaillenjagd wegen eines Magen-Darm-Virus am Donnerstag absagen müssen.

Vollering griff gut 30 Kilometer vor dem Ziel an, niemand konnte ihr folgen. Der Vorsprung auf Niewiadoma und van der Breggen wuchs stetig an, die Vuelta-Gewinnerin von 2024 und 2025 fuhr souverän zum Titel.