Red Bull-Bora-hansgrohe holt Dempster als "Chief of Sports"

SID 01.10.2025 • 14:57 Uhr Zak Dempster fuhr einst selbst für den Rennstall. Auch bei den Sportlichen Leitern gibt es neue Gesichter.

Der deutsche Profi-Radrennstall Red Bull-Bora-hansgrohe stellt sich teilweise neu auf und hat einen alten Bekannten als „Chief of Sports“ eingestellt.

Der frühere Teamfahrer Zak Dempster (38) kehrt in veränderter Rolle zurück und verantwortet künftig den gesamten Sportbereich. Der Australier fuhr von 2013 bis 2016 selbst in der Mannschaft von Ralph Denk.

„Zak kennt unser Team wie nur wenige andere. Er hat selbst einen wichtigen Teil unserer Geschichte mitgeschrieben und bringt gleichzeitig trotz seines jungen Alters bereits viel internationale Führungserfahrung mit“, sagte Teamchef Denk.

Er ergänzte: „Ich bin überzeugt, dass seine frischen Impulse, sein klarer Führungsstil und seine Unerschrockenheit uns helfen, das nächste Kapitel unserer sportlichen Entwicklung zu schreiben.“ Dempster sprach von einer „Heimkehr“.

Darüber hinaus wird Oliver Cookson die Rolle des „Head of Racing“ übernehmen. Der 44-jährige Brite war den Großteil der vergangenen zehn Jahre als Sportlicher Leiter bei Ineos Grenadiers tätig. Er führt das Team von elf Sportlichen Leitern an.