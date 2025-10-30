Radsport: Brisante Entscheidung um Lipowitz-Kollege

SID 30.10.2025 • 18:00 Uhr Der spanische Radprofi darf aufgrund ungeklärter Unregelmäßigkeiten in seinem biologischen Pass nicht starten.

Der spanische Radprofi Oier Lazkano vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe ist „aufgrund ungeklärter Unregelmäßigkeiten in seinem biologischen Pass“ vorläufig suspendiert worden.

Dies teilte der Weltverband UCI am Donnerstag mit. Es seien Auffälligkeiten in den Jahren 2022, 2023 und 2024 festgestellt worden, in dieser Zeit fuhr Lazkano noch für das Team Movistar.

Lazkano hat seit April an keinem Rennen teilgenommen, Red Bull-Bora-hansgrohe, bei dem auch der deutsche Star Florian Lipowitz unter Vertrag steht, hatte keine Gründe für die lange Wettkampfpause des 25-Jährigen angegeben.