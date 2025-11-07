"Geld fehlt": Kritik an Vingegaard-Team - verliert Visma den Anschluss?

SPORT1 07.11.2025 • 12:38 Uhr Eine Radsport-Legende äußert Kritik an Visma-Lease a bike. Geht dem Team von Superstar Jonas Vingegaard das Geld aus?

Wurde Jonas Vingegaards Team Visma-Lease a bike finanziell abgehängt? Dieser Meinung ist zumindest Radsport-Legende Bjarne Riis.

„Ich glaube nicht mehr, dass sie noch irgendwo im Bereich der zwei oder drei finanzstärksten Mannschaften sind“, schilderte der Tour-de-France-Sieger aus dem Jahr 1996 beim dänischen Radsportportal Feltet.

„Meiner Meinung nach sind sie ein Team, dem Geld fehlt - denn viele ihrer starken Fahrer verabschieden sich, obwohl man sie gerne behalten würde“, betonte der dänische Landsmann von Vingegaard.

„Team kann sich nicht mehr leisten“

Zu groß sei die Lücke nach den beiden Top-Stars Vingegaard und Wout van Aert: „Sie haben sich entschieden, massiv in Wout van Aert und Jonas Vingegaard zu investieren, die Fahrer direkt dahinter aber gehen, weil das Team sie sich einfach nicht mehr leisten kann.“

Bei einem Blick auf die Abgangsseite wird erkennbar, was die dänische Radsport-Legende meint. In diesem Sommer haben einige talentierte Fahrer den Rennstall verlassen, darunter Sprinter Olav Kooji (Décathlon), der frühere Roubaix-Gewinner Dylan van Baarle (Soudal) und Cian Uijtdebroeks (Movistar).

Auf der Zugangsseite kamen mit Zeitfahrer Bruno Armirail (Décathlon) und Berg-Spezialist Davide Piganzoli (Polti) nur vergleichsweise kleine Fische. Neben dem Superstar-Duo weiß Visma aber weiterhin um Qualität in den eigenen Reihen.