Paralympics-Siegerin Greco mit 28 Jahren gestorben

Die Welt des Sports trauert um eine der besten Para-Radfahrerin. Sie wird nur 28 Jahre alt.

Paralympicssiegerin Paige Greco aus Australien ist im Alter von nur 28 Jahren verstorben. Dies teilten das australische Paralympische Komitee und der Radsport-Weltverband UCI mit. Demnach habe sich bereits am Sonntag in ihrem Zuhause in Adelaide ein „plötzlicher medizinischer Vorfall“ ereignet, der schließlich zu ihrem Tod führte. Greco hatte 2021 in Tokio die erste australische Goldmedaille der Spiele gewonnen, außerdem holte sie vier Weltmeistertitel auf Bahn und Straße.

„Wir sind untröstlich über die tragische Nachricht von Paiges Tod. Paige war eine außergewöhnliche Athletin, die auf den höchsten Ebenen unseres Sports herausragende Leistungen vollbrachte“, sagte Marne Fechner, CEO von AusCycling: „Darüber hinaus hat sie das Leben aller Menschen in ihrem Umfeld mit ihrem positiven Geist und ihrer mutigen Einstellung berührt.“ Greco hatte Zerebralparese und deshalb mit Bewegungsstörungen und Muskelsteife in der rechten Körperhälfte zu kämpfen.