Iniesta mischt bei Radsport-Team mit

SID 20.11.2025 • 21:37 Uhr Der Radrennstall Israel-Premier Tech trägt einen neuen Namen und geht fortan als „NSN Cycling Team“ an den Start.

Der umstrittene Radrennstall Israel-Premier Tech hat seinen Namen abgelegt und geht in der neuen Saison als „NSN Cycling Team“ an den Start. Das teilten die neuen Entscheidungsträger um den spanischen Ex-Fußball-Weltmeister Andrés Iniesta am Donnerstag mit.

Demnach ist die künftige Mannschaft in der Schweiz angemeldet, hat ihre Operationsbasis allerdings innerhalb einer „spanischen Struktur“ in Barcelona und Girona.

Durch den Namenswechsel, für den der Sport- und Unterhaltungskonzern „Never say never“ (NSN) ein Joint Venture mit der Schweizer Investitionsplattform Stoneweg eingegangen ist, dürfte der Wirbel um das Vorgänger-Team praktisch der Vergangenheit angehören.

Vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges hatten pro-palästinensische Aktivisten vor allem bei der Spanien-Rundfahrt und auch bei anderen Wettbewerben gegen die israelische Mannschaft protestiert. Dabei waren mehrere Rennen und Etappen mehrfach unterbrochen oder durch Umleitungen verkürzt worden.