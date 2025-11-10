Red Bull holt Pogacar-"Entdecker" Peiper

SID 10.11.2025 • 14:28 Uhr Der Australier kehrt nach einer überstandenen Krebs-Erkrankung in den Radsport zurück.

Das deutsche Radsport-Team Red Bull-Bora-hansgrohe stellt sich weiter neu auf und hat dafür den erfahrenen Australier Allan Piper als Berater der Sport-Abteilung verpflichtet. Der 65 Jahre alte Ex-Profi hatte zuletzt wegen einer Krebserkrankung pausiert.

Peiper hatte sich vor allem in seiner Zeit beim UAE Team Emirates (2019 bis 2021), einen Namen gemacht, wo er den jungen Tadej Pogacar zu seinem ersten Tour-de-France-Sieg (2020) lotste. Zudem war er ab 2007 Förderer des aufstrebenden Mark Cavendish beim T-Mobile Team bzw. dem Nachfolger High Road/Columbia.