Red Bull holt Pogacar-"Entdecker" Peiper

Das deutsche Radsport-Team Red Bull-Bora-hansgrohe stellt sich weiter neu auf und hat dafür den erfahrenen Australier Allan Piper als Berater der Sport-Abteilung verpflichtet. Der 65 Jahre alte Ex-Profi hatte zuletzt wegen einer Krebserkrankung pausiert.
Red Bull holt Pogacar-„Entdecker“
Der Australier kehrt nach einer überstandenen Krebs-Erkrankung in den Radsport zurück.
Zurück im Radsport: Allan Peiper
© IMAGO/SID/Simon Mouton
Peiper hatte sich vor allem in seiner Zeit beim UAE Team Emirates (2019 bis 2021), einen Namen gemacht, wo er den jungen Tadej Pogacar zu seinem ersten Tour-de-France-Sieg (2020) lotste. Zudem war er ab 2007 Förderer des aufstrebenden Mark Cavendish beim T-Mobile Team bzw. dem Nachfolger High Road/Columbia.
„Es geht darum, eine klare sportliche Vision zu leben und sie täglich in Leistung zu übersetzen - das ist es, was mich antreibt“, sagte Peiper, der beim neuformierten Red-Bull-Team um Starzugang Remco Evenepoel und dem Tour-Dritten Florian Lipowitz eng mit Sportchef Zak Dempster zusammenarbeiten soll.