Deutscher Tour-de-France-Held kehrt in den Radsport zurück!

Der einstige Top-Sprinter soll einem aufstrebenden Team auf dem Weg in die Weltspitze helfen.

Der einstige Top-Sprinter Marcel Kittel kehrt sechs Jahre nach dem Ende seiner aktiven Karriere in den Radsport zurück und schließt sich dem aufstrebenden Team Unibet Rose Rockets an.

Der 37-Jährige übernimmt bei den Franzosen die wichtige Rolle des Sprinttrainers, das teilte der Rennstall am Samstag mit. Kittel hatte in seiner Laufbahn unter anderem 14 Etappensiege bei der Tour de France gefeiert.

Kittel: „Kann mir kein besseres Team vorstellen“

Für seine Rückkehr in die Welt des Radsports könne er sich „kein besseres Team“ vorstellen", sagte Kittel. Die Unibet Rose Rockets wurden erst 2023 gegründet und erhielten 2024 die Pro-Lizenz.

Der Rennstall strebt seit der Etablierung eine rasche Professionalisierung an und will bereits 2026 als Wildcard-Starter erstmals an der Tour de France teilnehmen. Zuletzt sorgte das Team unter anderem mit der Verpflichtung von Topsprinter Dylan Groenewegen für Aufsehen, der Niederländer gewann sechs Etappen bei der Tour.