Radsport: Lipowitz bekommt neuen Teamkollegen

SID 04.12.2025 • 12:29 Uhr Die Kaderplanungen beim Rennstall von Florian Lipowitz für 2026 sind abgeschlossen.

Das deutsche Top-Team Red Bull-Bora-hansgrohe hat die Kaderplanungen für die kommende Radsport-Saison abgeschlossen. Der Raublinger Rennstall um den Tour-Dritten Florian Lipowitz verkündete am Donnerstag die Verpflichtung des Belgiers Arne Marit.

Der 26-Jährige soll die Gruppe der Sprint- und Eintagesspezialisten verstärken. Marit, der bisher beim Team Intermarché-Wanty unter Vertrag stand, besetzt bei Red Bull-Bora-hansgrohe den 30. und letzten Kaderplatz.

„Arne ist ein Fahrer, der uns in verschiedenen Rennsituationen sofort weiterhelfen kann. Seine natürliche Schnelligkeit, sein Renninstinkt und seine Zuverlässigkeit über eine komplette Saison machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für unsere Sprint- und Klassikergruppe“, sagte Sportchef Zak Dempster.