Lipowitz-Rivale Onley wechselt zu Ineos

SID 24.12.2025 • 13:00 Uhr Der Schotte war bei der Tour de France der große Konkurrent des deutschen Shootingstars um das Podest. Für ihn wird eine hohe Ablösesumme fällig.

Der schottische Radprofi Oscar Onley wechselt mit Beginn des neuen Jahres zum britischen Rennstall Ineos Grenadiers. Der 23-Jährige, im Sommer Rivale von Florian Lipowitz um einen Podestplatz bei der Tour de France, verlässt sein bisheriges Team Picnic PostNL trotz eines bis 2027 laufenden Vertrags vorzeitig.

"Ich bin sehr stolz darauf, mit einem langfristigen Vertrag zu den Grenadiers zu kommen, und das macht die Aussicht, für ein britisches Team zu fahren, wenn die Tour de France 2027 in Schottland startet, noch spannender", schrieb Onley auf Instagram.

Onley hatte sich in der vergangenen Saison als Rundfahrer etabliert und bei der Frankreich-Rundfahrt hinter Lipowitz den vierten Gesamtrang belegt. Aufgrund einer fehlenden Ausstiegsklausel wird für den Transfer eine hohe Ablösesumme fällig, diese liegt laut Medienberichten im mittleren einstelligen Millionenbereich.