Pogacar im Jahr 2026: Klassiker wichtiger als Tour

SID 13.12.2025 • 18:46 Uhr Der Dominator will seine Statistik bei den Monumenten des Radsports komplettieren.

Superstar Tadej Pogacar peilt für das kommende Jahr vor allem Premierensiege bei den Klassikern Mailand–Sanremo und Paris–Roubaix an - und würde dafür sogar auf den nächsten Triumph bei der Tour de France verzichten. „Wenn ich zwischen einem Sieg in Roubaix und bei der Tour wählen könnte, würde ich Roubaix nehmen, denn die Tour habe ich schon viermal gewonnen“, sagte Pogacar am Samstag bei einer Pressekonferenz im spanischen Benidorm: „Der Unterschied zwischen 0 und 1 ist größer als zwischen 4 und 5.“

Paris–Roubaix und Mailand–Sanremo sind die beiden letzten „Monumente des Radsports“, die der Slowene noch nicht gewonnen hat - bei der Flandern-Rundfahrt, Lüttich-Bastogne-Lüttich und der Lombardei-Rundfahrt stand er schon mehrfach ganz oben auf dem Podest. Allerdings winkt dem Star vom UAE Team Emirates-XRG auch bei der Tour im Sommer 2026 Historisches: Mit einem fünften Triumph würde er den Rekord von Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain und Jacques Anquetil einstellen.