Pogacar mit Vélo d'Or ausgezeichnet

SID 05.12.2025 • 22:25 Uhr Der slowenische Dominator ist Radsportler des Jahres. Auch bei den Frauen gewinnt die Tour-Siegerin.

Superstar Tadej Pogacar ist wenig überraschend zum Radsportler des Jahres gewählt worden. Der slowenische Tour-de-France-Sieger bekam am Freitagabend bei einer Zeremonie in Paris zum dritten Mal die Trophäe Vélo d'Or zugesprochen. Bei den Frauen wurde die Französin Pauline Ferrand-Prévot, Gewinnerin der Frankreich-Rundfahrt, ausgezeichnet.

Seinen Preis konnte Pogacar nicht persönlich entgegennehmen. Der 27-Jährige sagte seine Teilnahme in der französischen Hauptstadt aufgrund einer Viruserkrankung kurzfristig ab. Neben dem Vélo d'Or, der nach dem Vorbild des Ballon d'Or im Fußball vergeben wird, erhielt der Ausnahmefahrer auch den Eddy-Merckx-Preis für den besten Klassikerfahrer.