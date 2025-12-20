Radsport: Aldag wird Sportdirektor bei Frauen-Team Canyon

SID 20.12.2025 • 14:17 Uhr Der Ex-Profi war zuletzt bei der Red-Bull-Mannschaft von Florian Lipowitz tätig.

Der frühere Radprofi Rolf Aldag hat nach seinem Aus als Sportlicher Leiter beim Team Red Bull-Bora-hansgrohe einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 57-Jährige wird zur neuen Saison Sportdirektor beim deutschen Frauen-Spitzenteam Canyon-SRAM-zondacrypto, für das er schon 2020 tätig war.

„Ich bin mit dem Team immer in Kontakt geblieben und freue mich, zurück zu sein“, sagte Aldag: „Das generelle Wachstum im Frauen-Radsport ist sehr aufregend.“