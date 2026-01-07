Britischer Radprofi Simon Yates beendet Karriere

Der britische Radprofi Simon Yates beendet seine Karriere. Der aktuelle Giro-Sieger und Vuelta-Champion von 2018 verkündete seine Entscheidung in einer Stellungnahme am Mittwoch.
In seiner Laufbahn hat Simon Yates viele Erfolge gefeiert. Nun verkündet der Brite überraschend das Ende seiner Karriere.
Simon Yates beim Gewinn des Giro d'Italia
„Ich habe lange darüber nachgedacht und bin nun zu dem Schluss gekommen, dass es der richtige Zeitpunkt ist, mich aus dem Sport zurückzuziehen“, so Yates, der zuletzt für das Top-Team Visma-Lease a Bike tätig war.
Der 33-Jährige hatte wie sein noch aktiver Zwillingsbruder Adam (UAE Emirates-XRG) vor allem in den Bergen seine Stärken. Er gewann unter anderem drei Etappen bei der Tour de France, sechs beim Giro d’Italia sowie zwei bei der Vuelta in Spanien. Zuvor hatte Yates Erfolge auf der Bahn gefeiert. 2013 wurde er Weltmeister im Punktefahren.
„Radsport ist seit jeher ein Teil meines Lebens“, sagte Yates: „Ich bin sehr stolz auf das, was ich erreicht habe. Ebenso bin ich dankbar für die Lektionen, die ich dabei gelernt habe.“