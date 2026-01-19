Erstes Radrennen in Indien nach 13 Jahren

Die Pune Grand Tour führt auf dem Subkontinent nach einem Prolog in vier Etappen durch die Region Pune und gilt im bevölkerungsreichsten Land der Welt als Meilenstein für die Wiederbelebung des zwischenzeitlich zusammengebrochenen Radsport. Das bislang letzte Radsport-Event von Bedeutung in Indien war 2013 die Tour of India. Bei dem Rennen steigen auch die deutschen Fahrer Robert Müller, Dominik Merseburg, Bastian Becker und Benedikt Becker für das Hucare Factory Team in den Sattel.